Haiki+, Giovanni Grazzini sostituisce Eugenio D'Amico in CdA

(Teleborsa) - Il CdA
di Haiki+
, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha deliberato di cooptare Giovanni Grazzini quale nuovo consigliere
, in possesso dei requisiti di indipendenza, in sostituzione di Eugenio D'Amico, il quale ha presentato le proprie dimissioni a causa di ulteriori impegni accademici e professionali che non avrebbero consentito di dedicare il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico. Né Grazzini né D'Amico possiedono azioni della società.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)