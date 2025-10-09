Milano 12:04
43.073 -0,95%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:04
9.509 -0,42%
Francoforte 12:04
24.675 +0,31%

Haiki+, Giovanni Grazzini sostituisce Eugenio D'Amico in CdA

Finanza
Haiki+, Giovanni Grazzini sostituisce Eugenio D'Amico in CdA
(Teleborsa) - Il CdA di Haiki+, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha deliberato di cooptare Giovanni Grazzini quale nuovo consigliere, in possesso dei requisiti di indipendenza, in sostituzione di Eugenio D'Amico, il quale ha presentato le proprie dimissioni a causa di ulteriori impegni accademici e professionali che non avrebbero consentito di dedicare il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico. Né Grazzini né D'Amico possiedono azioni della società.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```