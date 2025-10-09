HSBC propone di privatizzare Hang Seng Bank con offerta da 12 miliardi di euro

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha presentato unatramite un cosiddetto "scheme of arrangement". Se approvata, la proposta comporterebbe l'acquisizione da parte di HSBC Asia Pacific di tutte le azioni rimanenti di Hang Seng detenute dagli azionisti di minoranza e ilLa proposta offre un corrispettivo di 155 dollari di Hong Kong per ciascuna azione, pari a unrispetto al prezzo di chiusura medio a 30 giorni di 116,5 dollari di Hong Kong per azione. L'offerta di privatizzazione da 106 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 11,7 miliardi di euro) valuta il 100% di Hang Seng a 290 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 32 miliardi di euro) in base al valore azionario.La valutazione implicita, pari a un multiplo prezzo/valore contabile pari a 1,8x per il primo semestre del 2025, è significativamente superiore a quello di altre società comparabili di Hong Kong, si legge in una nota. L', a dimostrazione della fiducia di HSBC nella sua correttezza e attrattività.La proposta è in linea con la, diventando al contempo semplice e agile. Hong Kong è uno dei mercati nazionali di HSBC e quest'ultima beneficia della gloriosa tradizione e della forza del marchio sia di HSBC Asia-Pacific che di Hang Seng.HSBC. L'impatto previsto sul capitale del primo giorno della proposta è di circa 125 punti base, che si verificherebbero a seguito dell'approvazione delle relative delibere da parte della maggioranza richiesta in ciascuna delle assemblee. HSBC prevede di ripristinare il suo coefficiente CET1 al suo intervallo operativo target del 14,0%-14,5% attraverso una combinazione di generazione organica di capitale e non avviando ulteriori riacquisti di azioni proprie per tre trimestri successivi alla data del presente annuncio.