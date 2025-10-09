La francese Lacour acquisisce l'italiana Proger con il supporto di Carlyle

(Teleborsa) -, società francese attiva nel settore del software per il post-vendita automobilistico, ha, leader italiano nella fornitura di soluzioni software per il mercato post-vendita automobilistico. Si tratta di un'altra tappa nella strategia di Lacour volta ad espandere la propria presenza in Europa,, con l'obiettivo di creare un protagonista paneuropeo di primo piano che unisca competenze software, eccellenza nei dati e innovazione continua. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione., Proger vanta una consolidata presenza sul mercato italiano dei ricambi automobilistici e solide relazioni con i rivenditori di ricambi, distributori e officine, guidando lo sviluppo di soluzioni innovative per oltre 1.500 clienti.L'acquisizione di Proger segna l'ingresso di Lacour nel mercato italiano e consolida ulteriormente la sua leadership nel mercato europeo dei software per l'assistenza post-vendita nel settore automobilistico, dopo l'integrazione di KeplerVO (2023) e Dragon2000 (2024). Con Proger, il gruppo integrato servirà ora complessivamente circa 12.000 clienti tra Francia, Regno Unito e Italia. Questa acquisizione consolida, inoltre, la presenza europea di Lacour, conattivi in tre mercati chiave."Con l'ingresso di Proger nel nostro gruppo, entriamo anche in Italia, un mercato ampio e interessante nel settore dell'assistenza post-vendita automobilistica in Europa - dice- La solida reputazione di Proger, la fidelizzazione della sua base clienti e la sua competenza tecnica ne fanno il partner ideale per Lacour"."L'ingresso in Lacour rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per Proger - commentano- Siamo orgogliosi dell'azienda e della reputazione che abbiamo costruito in oltre 25 anni nel mercato italiano dei ricambi e siamo entusiasti delle opportunità che le soluzioni complementari di Lacour e la sua piattaforma internazionale creeranno per i nostri clienti e il nostro team. Questo passo avanti si fonda su una forte sintonia culturale e su una visione condivisa dell'innovazione orientata al cliente".