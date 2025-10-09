La francese Lacour acquisisce l'italiana Proger con il supporto di Carlyle

(Teleborsa) - Lacour Group
, società francese attiva nel settore del software per il post-vendita automobilistico, ha annunciato l'acquisizione di Proger
, leader italiano nella fornitura di soluzioni software per il mercato post-vendita automobilistico. Si tratta di un'altra tappa nella strategia di Lacour volta ad espandere la propria presenza in Europa, supportata da Carlyle Europe Technology Partners
, con l'obiettivo di creare un protagonista paneuropeo di primo piano che unisca competenze software, eccellenza nei dati e innovazione continua. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.Fondata nel 1998 e con sedi a Napoli e Milano
, Proger vanta una consolidata presenza sul mercato italiano dei ricambi automobilistici e solide relazioni con i rivenditori di ricambi, distributori e officine, guidando lo sviluppo di soluzioni innovative per oltre 1.500 clienti.
L'acquisizione di Proger segna l'ingresso di Lacour nel mercato italiano e consolida ulteriormente la sua leadership nel mercato europeo dei software per l'assistenza post-vendita nel settore automobilistico, dopo l'integrazione di KeplerVO (2023) e Dragon2000 (2024). Con Proger, il gruppo integrato servirà ora complessivamente circa 12.000 clienti tra Francia, Regno Unito e Italia. Questa acquisizione consolida, inoltre, la presenza europea di Lacour, con ricavi combinati superiori a 70 milioni di euro e un team di oltre 450 dipendenti
attivi in tre mercati chiave.
"Con l'ingresso di Proger nel nostro gruppo, entriamo anche in Italia, un mercato ampio e interessante nel settore dell'assistenza post-vendita automobilistica in Europa - dice Angelo Maida, Presidente di Lacour
- La solida reputazione di Proger, la fidelizzazione della sua base clienti e la sua competenza tecnica ne fanno il partner ideale per Lacour".
"L'ingresso in Lacour rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per Proger - commentano Alfredo Paglionico e Ciro De Pasquale, co-fondatori di Proger e rispettivamente CEO e CTO
- Siamo orgogliosi dell'azienda e della reputazione che abbiamo costruito in oltre 25 anni nel mercato italiano dei ricambi e siamo entusiasti delle opportunità che le soluzioni complementari di Lacour e la sua piattaforma internazionale creeranno per i nostri clienti e il nostro team. Questo passo avanti si fonda su una forte sintonia culturale e su una visione condivisa dell'innovazione orientata al cliente".