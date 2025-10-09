Lovaglio (MPS): Mediobanca idea mia, operazione ampiamente di mercato

(Teleborsa) - L'operazione tra Mediobanca
e MPS
, questa, è "un'idea mia" che "risale a dicembre 2022" e Piazzetta Cuccia "è sempre stata al centro dell'attenzione di MPS". Lo ha detto il CEO della banca senese, Luigi Lovaglio
, in commissione di inchiesta sul sistema bancario, ricordando di aver illustrato il 16 dicembre del 2022 al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
, l'aggregazione con Mediobanca come "progetto di trasformazione totale" della banca in alternativa alla possibilità di "andare lentamente sul mercato" e di "una combinazione tra pari" con Banco BPM
e BPER
. Si è trattato di "un'operazione ideata da me e messa in piedi in tempi rapidissimi, penso che abbiano fatto bene a gestircela in questo modo".
L'operazione Mediobanca "è una operazione ampiamente di mercato
e lo dimostra l'attenzione con cui il mercato ci sta seguendo", ha sottolineato il top manager, rispondendo alla domanda sul ruolo dei due grandi azionisti, Delfin e Caltagirone. Il gruppo, ha spiegato, "è controllato per quasi il 70% da azionisti vari, fondi di investimento internazionali e italiani. Buona parte del nostro azionariato sono i tanti fondi che ci hanno dato ragione e l'adesione all'OPS ne è stata la conferma".
Quanto a Banco BPM, il top manager ha risposto che è "un'ottima banca, ma oggi noi siamo completamente focalizzati a portare avanti il progetto" con Mediobanca. La velocità, ha spiegato, "è un fattore determinante nel successo di queste operazioni, vogliamo realizzarlo a beneficio di tutti gli stakeholder, quindi il nostro focus oggi è portare a casa questa operazione".