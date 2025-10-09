Milano 17:35
Mare Group sale al 29,56% del capitale sociale di Eles
(Teleborsa) - Mare Group, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni di Eles, comunica di aver acquistato giovedì complessivamente 36.000 azioni ordinarie Eles pari a circa il 0,2025% del capitale sociale di Eles.

Le operazioni sono state effettuate tramite Leonardo Capital Sim.

Le operazioni di acquisto in oggetto sono state effettuate a un prezzo unitario non superiore a 2,25 euro per azione (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell’Offerta).

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l’Offerente detiene complessivamente 5.256.480 Azioni Ordinarie, pari a circa il
29,56% del capitale sociale di Eles e a circa il 27,73% dei diritti di voto.
