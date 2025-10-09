Milano 15:34
42.992 -1,13%
Nasdaq 15:34
25.113 -0,09%
Dow Jones 15:34
46.666 +0,14%
Londra 15:34
9.532 -0,17%
Francoforte 15:34
24.686 +0,36%

MPS-Mediobanca, Lovaglio: marchi prestigiosi, valorizzeremo entrambi

Banche, Finanza
MPS-Mediobanca, Lovaglio: marchi prestigiosi, valorizzeremo entrambi
(Teleborsa) - "Oggi siamo in un processo di consolidamento bancario in atto ed è importante per MPS partecipare da protagonisti: l'operazione con Mediobanca è un progetto industriale che non si basa sulle solite operazioni di chiusura filiali e licenziamento del personale. E' un progetto di ampio respiro che si basa sulla crescita dei ricavi ed è in grado di generare benefici per tutti gli stakeholder e quindi per il sistema paese". Lo ha detto Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sul sistema bancario.

L'operazione MPS-Mediobanca, ha detto ancora il top manager, "è un progetto innovativo che si basa sulla diversità delle due realtà per generare ulteriore valore: le due società vantano un patrimonio straordinario di professionalità, sono due marchi forti di una storia prestigiosa, che saranno coltivati per ulteriormente arricchirli e utilizzare al meglio il loro posizionamento unico e riconoscibile".
Condividi
```