MPS-Mediobanca, Lovaglio: marchi prestigiosi, valorizzeremo entrambi

(Teleborsa) - "Oggi siamo in un processo di consolidamento bancario in atto ed è importante per MPS partecipare da protagonisti: l'operazione conè un progetto industriale che non si basa sulle solite operazioni di chiusura filiali e licenziamento del personale. E' un progetto di ampio respiro che si basa sulla crescita dei ricavi ed è in grado di generare benefici per tutti gli stakeholder e quindi per il sistema paese". Lo ha dettodi, in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sul sistema bancario.L'operazione MPS-Mediobanca, ha detto ancora il top manager, "è un progetto innovativo che si basa sulla diversità delle due realtà per generare ulteriore valore: le due società vantano un patrimonio straordinario di professionalità, sono due marchi forti di una storia prestigiosa, che saranno coltivati per ulteriormente arricchirli e utilizzare al meglio il loro posizionamento unico e riconoscibile".