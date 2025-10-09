Netweek riceve da socio Fortezza Capital proposta di rilancio strategico e industriale

Netweek

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan, ha ricevuto dal socio Fortezza Capital Holding, socio che controlla circa il 20% del capitale sociale,una proposta di rilancio strategico e industriale finalizzata al riposizionamento del Gruppo sul mercato italiano con l’abbandono progressivo del comparto televisivo ed editoriale e la concentrazione delle attività nel settore retail e servizi tecnologici.In particolare, spiega una nota, la proposta prevede: la dismissione progressiva delle attività televisive ed editoriali, salvaguardando il know-how e le risorse riutilizzabili; la costituzione della newco “OPS Retail”, controllata da Netweek, che gestirà il nuovo business retail; l’apertura di 48 negozi monomarca “OPS! Mobile” in Italia tra il 2025 e il 2030, nelle città principali ed in primari centri commerciali; partnership con Pay Store S.r.l., società a sua volta controllata da Fortezza Capital Holding, che fornirà prodotti, piattaforme e servizi digitali (pagamenti, SIM, eSIM travel, utilities).attraverso:riservato di €1,5 milioni entro 24 mesi; Conferimento del marchio OPS! Mobile, con valore stimato oltre €3 milioni, mediante aumento di capitale in natura; Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) di almeno €7,5 milioni in tranche mensili su 48 mesi, destinato a finanziare l’apertura dei punti vendita e l’espansione del network retail.Ilche i ricavi consolidati delle nuove attività raggiungano un valore pari a 13 milioni di euro nel 2030, con EBITDA positivo dal 2027 e marginalità del 15,4% a regime.Il Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, ha preso positivamente atto della proposta che permette un rafforzamento patrimoniale significativo del Gruppo e l’entrata in mercati con prospettive di crescita e di marginalità maggiori rispetto a quelli storicamente presidiati.Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Prof. Rocco Pierri con l’obiettivo di valutare sia gli aspetti economici che finanziari della proposta anche tenuto conto che Fortezza Capital Holding è una parte correlata.