Porsche, consegne in calo del 6% nei primi nove mesi del 2025

Porsche

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi 2025 con consegne in calo del 6% a 212.509 unità. A pesare la flessione in Europa (-4% a 50.286 veicoli), Germania (-16% a 22.492) e Cina (-26% a 32.195).A causare la frenata un mix di fattori dalla mancanza di disponibilità di versioni termiche di 718 e Macan in Europa, alle condizioni di mercato e alla concorrenza in Cina.In crescita gli Usa, il mercato principale, +5% a 61.471 veicoli e i mercati emergenti (+3% a 43.090).La quota di auto elettrificate è aumentata al 35,2% (+12,8%) di cui il 23,1% BEV (100% elettrico) e il 12,1% plug-in. In Europa è al 56%. Fra i modelli, Macan si conferma best seller con 64.783 unità (+18%) di cui il 55% elettriche.Le versioni termiche vendute fuori dall'Europa sono state pari a 28.533 unità. Stabile Panamera a 21.243. In calo l'iconica 911 (-5% a 37.806), la 718 Boxster e Cayman (-15%), che usciranno di produzione a fine anno e Cayenne (-22% a 60.656), con la versione elettrica in arrivo entro fine anno ad ampliare la gamma. Male la BEV Taycan (-10% a 12.641 unità)."Porsche continua a mantenere solidi i numeri delle consegne quest'anno. Il livello è in linea con le nostre aspettative, soprattutto considerando le attuali condizioni geopolitiche ed economiche", afferma, membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing di Porsche. "Nei prossimi mesi, i nostri clienti potranno contare su numerose offerte di prodotti eccezionali. Abbiamo recentemente presentato la nuova 911 Turbo S al Salone di Francoforte, la versione top di gamma della nostra iconica auto sportiva. Questo rafforza il nucleo del nostro marchio. La domanda per la nuova ammiraglia è molto forte e l'auto ha ricevuto molti elogi da parte dei media e dei potenziali clienti".