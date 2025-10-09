Porsche, consegne in calo del 6% nei primi nove mesi del 2025

Porsche

(Teleborsa) -nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha consegnatoin tutto il mondo, registrando unrispetto allo stesso periodo del 2024. Ilsi conferma il principale mercato, con 64.446 veicoli consegnati (+5%), mentre Overseas ed Emerging Markets hanno toccato un nuovo massimo storico con 43.090 unità. Pesano però il calo registrato in(-4%, 50.286 unità), in(-16%, 22,492 unità) e soprattutto in, dove le vendite si sono ridotte del 26% (32.195 unità), penalizzate dalle difficili condizioni del mercato premium, ha sottolineato l'azienda.Il gruppo ha comunque sottolineato che lasalita alin aumento di 12,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Le vetture 100% elettriche rappresentano il 23,1% del totale, mentre le plug-in hybrid il 12,1%.Laresta il modello più venduto con 64.783 consegne (+18%), oltre la metà delle quali elettriche (36.250). Seguono lacon 60.656 unità (-22%), lacon 37.806 (-5%) e lacon 12.641 (-10%)."Porsche continua a mantenere solidi numeri di consegne quest'anno. Il livello è in linea con le nostre aspettative, soprattutto considerando le attuali condizioni geopolitiche ed economiche", ha dichiarato, membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing di Porsche. "Prevediamo che il contesto di mercato rimarrà impegnativo anche in futuro. Più che mai, ci stiamo concentrando sulla gestione della domanda e dell'offerta, in linea con la nostra strategia 'valore rispetto al volume'", ha aggiunto.Il marchio prevede di presentare la nuovanel quarto trimestre, mentre prosegue l’espansione deiExclusive Manufaktur e Sonderwunsch, in risposta alla crescente domanda di veicoli su misura.