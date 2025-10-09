Milano 11:15
Porsche, consegne in calo del 6% nei primi nove mesi del 2025
(Teleborsa) - Porsche nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha consegnato 212.509 veicoli in tutto il mondo, registrando un calo del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Nord America si conferma il principale mercato, con 64.446 veicoli consegnati (+5%), mentre Overseas ed Emerging Markets hanno toccato un nuovo massimo storico con 43.090 unità. Pesano però il calo registrato in Europa (-4%, 50.286 unità), in Germania (-16%, 22,492 unità) e soprattutto in Cina, dove le vendite si sono ridotte del 26% (32.195 unità), penalizzate dalle difficili condizioni del mercato premium, ha sottolineato l'azienda.

Il gruppo ha comunque sottolineato che la quota di auto elettrificate salita al 35,2%, in aumento di 12,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Le vetture 100% elettriche rappresentano il 23,1% del totale, mentre le plug-in hybrid il 12,1%.

La Macan resta il modello più venduto con 64.783 consegne (+18%), oltre la metà delle quali elettriche (36.250). Seguono la Cayenne con 60.656 unità (-22%), la 911 con 37.806 (-5%) e la Taycan con 12.641 (-10%).

"Porsche continua a mantenere solidi numeri di consegne quest'anno. Il livello è in linea con le nostre aspettative, soprattutto considerando le attuali condizioni geopolitiche ed economiche", ha dichiarato Matthias Becker, membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing di Porsche. "Prevediamo che il contesto di mercato rimarrà impegnativo anche in futuro. Più che mai, ci stiamo concentrando sulla gestione della domanda e dell'offerta, in linea con la nostra strategia 'valore rispetto al volume'", ha aggiunto.

Il marchio prevede di presentare la nuova Cayenne completamente elettrica nel quarto trimestre, mentre prosegue l’espansione dei programmi di personalizzazione Exclusive Manufaktur e Sonderwunsch, in risposta alla crescente domanda di veicoli su misura.
