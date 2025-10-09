Sodexo, Thierry Delaporte nominato CEO. Separato ruolo di presidente

Sodexo

(Teleborsa) - Il board di, società francese attiva nelle soluzioni per un'alimentazione sostenibile, ha annunciato ladel Gruppo con decorrenza dal 10 novembre 2025. La nomina segue la raccomandazione del Comitato Nomine, a seguito di un approfondito processo di selezione coordinato con la famiglia Bellon.Questa evoluzione della governance rafforzerà la leadership, in una nuova fase di sviluppo dell'azienda, dopo il mandato quadriennale di Sophie Bellon come CEO. Nell'ambito dell'evoluzione della struttura di governance, il. Sophie Bellon ricoprirà il ruolo di presidente non esecutiva per tutta la durata del suo mandato e garantirà una transizione fluida con Thierry Delaporte."Negli ultimi anni abbiamo portato a termine con successo importanti cambiamenti strutturali - ha commentato la presidente Sophie Bellon - Sono profondamente grata ai team di Sodexo per il loro impegno e il duro lavoro. Siamo. In preparazione a questa prossima fase, abbiamo avviato da tempo una riflessione sulla governance e abbiamo iniziato a lavorare su un processo di successione per il ruolo di CEO. Io, insieme al board e alla mia famiglia, abbiamo piena fiducia nella leadership di Thierry Delaporte. Avrà piena fiducia nel guidare la prossima fase di sviluppo di Sodexo".