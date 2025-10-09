Sodexo, Thierry Delaporte nominato CEO. Separato ruolo di presidente

(Teleborsa) - Il board di Sodexo
, società francese attiva nelle soluzioni per un'alimentazione sostenibile, ha annunciato la nomina di Thierry Delaporte a CEO
del Gruppo con decorrenza dal 10 novembre 2025. La nomina segue la raccomandazione del Comitato Nomine, a seguito di un approfondito processo di selezione coordinato con la famiglia Bellon.
Questa evoluzione della governance rafforzerà la leadership, in una nuova fase di sviluppo dell'azienda, dopo il mandato quadriennale di Sophie Bellon come CEO. Nell'ambito dell'evoluzione della struttura di governance, il ruolo di presidente sarà separato da quello di CEO
. Sophie Bellon ricoprirà il ruolo di presidente non esecutiva per tutta la durata del suo mandato e garantirà una transizione fluida con Thierry Delaporte.
"Negli ultimi anni abbiamo portato a termine con successo importanti cambiamenti strutturali - ha commentato la presidente Sophie Bellon - Sono profondamente grata ai team di Sodexo per il loro impegno e il duro lavoro. Siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo nella storia di crescita dell'azienda
. In preparazione a questa prossima fase, abbiamo avviato da tempo una riflessione sulla governance e abbiamo iniziato a lavorare su un processo di successione per il ruolo di CEO. Io, insieme al board e alla mia famiglia, abbiamo piena fiducia nella leadership di Thierry Delaporte. Avrà piena fiducia nel guidare la prossima fase di sviluppo di Sodexo".