Fondazione MPS, Riccardo Coppini nominato presidente per mandato 2026-2030

(Teleborsa) - Riccardo Coppini è stato nominato all'unanimità alla guida della Fondazione MPS nella seduta odierna della Deputazione Generale per il mandato 2026-2030. Coppini esercita la professione notarile nel Distretto di Siena e Montepulciano dal 1987. È stato membro del Consiglio Notarile di Siena. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Società di Pie Disposizioni di Siena fino a dicembre 2025 e attualmente è Vicario del Rettore.



Riguardo gli altri componenti della Deputazione Amministratrice due le conferme, Monica Barbafiera e Franco Vaselli, e due nuovi membri: Filomena Convertito e Renato Saccone. Riconfermato tutto il Collegio dei Sindaci uscente così composto: Claudio Gasperini Signorini, Patrizia Sideri e Elena Gazzola, membro designato dal MEF.



"Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Deputazione Generale per aver condotto il percorso di rinnovo dell'organo amministrativo in maniera esemplare, nel pieno rispetto dei tempi - ha dichiarato Carlo Rossi, presidente uscente della Fondazione MPS - Rivolgo, inoltre, un caloroso augurio di buon lavoro al neo Presidente Riccardo Coppini, stimato professionista senese, alla nuova Deputazione Amministratrice e ai riconfermati membri del Collegio dei Sindaci".











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