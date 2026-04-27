ProsiebenSat (MFE), Luca Poloni nominato Chief Operating Officer
(Teleborsa) - Il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media ha nominato Luca Poloni Group Chief Operating Officer (COO) e membro del Consiglio di Gestione per un mandato di tre anni, con effetto dal 1° maggio 2026.
Con questa nomina, ProSiebenSat.1 risponde alla crescente rilevanza della tecnologia, dei modelli di business digitali, dell'innovazione nonché dei dati e dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo futuro del Gruppo, si legge in una nota. Nel suo ruolo di COO, Luca Poloni sarà responsabile di Digital Business, Tecnologia, Data & AI, Content Operations, Distribuzione e Risorse Umane. Luca Poloni è entrato in ProSiebenSat.1 nell'ottobre 2025, dove ha lavorato a stretto contatto con il Group CEO Marco Giordani sulle principali priorità strategiche e operative.
Poloni porta con sé oltre 30 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership nei campi della tecnologia, dell'innovazione e della trasformazione digitale. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali di alto livello all'interno del gruppo MFE, più recentemente come Group Chief Technology Officer (CTO), dove era responsabile di IT, digitale e tecnologia broadcast.
"Negli ultimi mesi abbiamo posto le basi per la direzione strategica di ProSiebenSat.1, ora il nostro focus è sull'esecuzione - ha detto Marco Giordani, Group CEO di ProSiebenSat.1 Media - Con Luca Poloni come COO e Bob Rajan come CFO nel nostro Consiglio di Gestione, insieme a Henrik Pabst come Chief Content Officer e Nicola Lussana come CEO di Seven.One Media, abbiamo il giusto team di leadership per rafforzare ulteriormente l'esecuzione operativa e guidare la trasformazione di ProSiebenSat.1".
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