ProsiebenSat (MFE), Luca Poloni nominato Chief Operating Officer

(Teleborsa) - Il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media ha nominato Luca Poloni Group Chief Operating Officer (COO) e membro del Consiglio di Gestione per un mandato di tre anni, con effetto dal 1° maggio 2026.



Con questa nomina, ProSiebenSat.1 risponde alla crescente rilevanza della tecnologia, dei modelli di business digitali, dell'innovazione nonché dei dati e dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo futuro del Gruppo, si legge in una nota. Nel suo ruolo di COO, Luca Poloni sarà responsabile di Digital Business, Tecnologia, Data & AI, Content Operations, Distribuzione e Risorse Umane. Luca Poloni è entrato in ProSiebenSat.1 nell'ottobre 2025, dove ha lavorato a stretto contatto con il Group CEO Marco Giordani sulle principali priorità strategiche e operative.



Poloni porta con sé oltre 30 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership nei campi della tecnologia, dell'innovazione e della trasformazione digitale. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali di alto livello all'interno del gruppo MFE , più recentemente come Group Chief Technology Officer (CTO), dove era responsabile di IT, digitale e tecnologia broadcast.



"Negli ultimi mesi abbiamo posto le basi per la direzione strategica di ProSiebenSat.1, ora il nostro focus è sull'esecuzione - ha detto Marco Giordani, Group CEO di ProSiebenSat.1 Media - Con Luca Poloni come COO e Bob Rajan come CFO nel nostro Consiglio di Gestione, insieme a Henrik Pabst come Chief Content Officer e Nicola Lussana come CEO di Seven.One Media, abbiamo il giusto team di leadership per rafforzare ulteriormente l'esecuzione operativa e guidare la trasformazione di ProSiebenSat.1".

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