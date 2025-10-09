Milano 14:24
UE autorizza acquisto di Bavarian Nordic da parte di Nordic Capital e Permira

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Bavarian Nordic, con sede in Danimarca, da parte degli operatori di private equity Nordic Capital e Permira. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di vaccini.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
