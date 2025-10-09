UE autorizza acquisto di Bavarian Nordic da parte di Nordic Capital e Permira

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di Bavarian Nordic
, con sede in Danimarca, da parte degli operatori di private equity Nordic Capital e Permira. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di vaccini.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione
proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.