Urso canta vittoria sull’auto: "Grazie all’Italia, l’Europa rivedrà le follie del Green Deal"

(Teleborsa) - L’Italia, prima sola contro tutti, è riuscita a costruire una maggioranza in Europa per rivedere le "follie del Green Deal" e rendere la transizione ambientale finalmente sostenibile anche per l’industria dell’auto. È questo, secondo quanto scrive l'agenzia Energia Oltre, il messaggio di vittoria lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in Parlamento ha rivendicato il successo dell’azione diplomatica del governo. "È stata una battaglia durissima, ma ci siamo riusciti", ha dichiarato Urso, annunciando che, grazie alle pressioni italiane, la Commissione europea discuterà la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 già in questo trimestre, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2026.Il punto di svolta, ha spiegato il ministro, è stata la creazione di un asse strategico con la Germania. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, parlando all’industria automobilistica tedesca, ha espresso piena condivisione per la lettera congiunta inviata a Bruxelles dai ministeri dell’Economia di Roma e Berlino. "Noi e i tedeschi insieme per rivedere le follie del Green Deal", ha sintetizzato Urso, che ha poi aggiunto di aver incassato il sostegno anche di altri Paesi come Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia. Tra i risultati già ottenuti, il ministro ha citato la rimozione della "spada di Damocle" delle supermulte da 7 miliardi di euro che sarebbero scattate dal 1° gennaio, un provvedimento che avrebbe "collassato l’industria europea" costringendola a finanziare i concorrenti cinesi e americani.n questo quadro di crisi europea dell’automotive, testimoniata dai pesanti annunci di licenziamenti da parte di colossi come Volkswagen e Bosch, Urso ha sottolineato l’impegno preso da Stellantis in Italia. A differenza di quanto sta accadendo nel resto d’Europa, il gruppo si è impegnato a "mantenere in attività tutti gli stabilimenti e a non licenziare nessun operaio". Un impegno che, insieme ai 2 miliardi di investimenti previsti per quest’anno e ai 6 miliardi di contratti con la filiera, sarà oggetto di verifica nel prossimo tavolo automotive convocato al Ministero.