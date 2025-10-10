Milano 9:07
42.956 +0,38%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:07
9.501 -0,09%
24.658 +0,19%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,57%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8098. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7989. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8207.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
