Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,57%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8098. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7989. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8207.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)