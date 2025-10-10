AQP, sottoscritto shelf facility da 175 milioni di dollari e colloca primo prestito obbligazionario da 70 milioni di euro

(Teleborsa) -(AQP) ha perfezionato unconper undiper sostenere il piano di investimenti e la contestuale emissione di uniniziale di, interamente sottoscritto da PGIM Private Capital, divisione di private capital di PGIM, Inc., investment manager globale parte di Prudential Financial, Inc.Taleè in linea con il percorso di sviluppo portato avanti con il proprioda AQP, riservando alla stessa la possibilità di richiedere a PGIM Private Capital – nell’arco dei prossimi tre anni – l’emissione di Obbligazioni fino a un ammontare complessivo, comprensivo delle Obbligazioni emesse, per un controvalore pari a 175 milioni di dollari.Leemesse sono senior unsecured, hanno unapari a(ottobre 2040), pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate presso mercati regolamentati.Nell’operazione Mediobanca ha supportato Acquedotto Pugliese in qualità di Sole Arranger del prestito obbligazionario, mentre lo studio legale Bonelli Erede ha assistito la società per tutti i relativi aspetti legali e fiscali. PGIM è stata assistita dallo studio legale Chiomenti.