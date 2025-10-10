Borse europee caute: a Piazza Affari in recupero Ferrari, ancora giù Leonardo

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.
A Piazza Affari torna a salire il titolo Ferrari
dopo il tonfo di ieri, mentre Leonardo
prosegue la sua discesa dopo l'accordo di pace
tra Israele e Hamas, in linea con le altre aziende del settore europeo del comparto difesa. Le prospettive di ricostruzione a Gaza
rilanciano invece i titoli del cemento
. In rosso il settore bancario
.
Sul fronte macroeconomico, ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale, la produzione industriale
in Italia diminuisce del 2,4% rispetto a luglio
. Il calo, spiega l'ISTAT
, è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie. Risulta negativo (-0,6%) anche l’andamento congiunturale complessivo nella media degli ultimi tre mesi, giugno-agosto.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,157. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,27% e continua a trattare a 60,73 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%. Tra gli indici di Eurolandia
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,04%), piatta Londra
, che tiene la parità, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,25%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.762 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.438 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,49%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,32%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Ferrari
, mostrando un incremento dell'1,64%.
Sostanzialmente tonico Amplifon
, che registra una plusvalenza dell'1,46%.
Guadagno moderato per Enel
, che avanza dell'1,08%.
Piccoli passi in avanti per Moncler
, che segna un incremento marginale dell'1,02%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -4,15%.
Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo dell'1,76%.
Scivola Banco BPM
, con un netto svantaggio dell'1,58%.
In rosso Tenaris
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cementir
(+3,36%), Ferretti
(+2,65%), Cembre
(+2,43%) e Sanlorenzo
(+1,59%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -13,81%.
Sessione nera per Fincantieri
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.
Spicca la prestazione negativa di Banco di Desio e della Brianza
, che scende del 2,78%. Alerion Clean Power
scende del 2,22%.