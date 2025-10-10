Bristol Myers acquista Orbital Therapeutics per 1,5 miliardi di dollari

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) -(BMS) e Orbital Therapeutics (Orbital) hanno annunciato venerdì un accordo definitivo in base al qualeOrbital è un'azienda biotecnologica privata pioniera di unache riprogrammano il sistema immunitario in vivo, consentendo trattamenti che forniscono la precisione, il controllo e la flessibilità necessari per affrontare la biologia di base e le complessità specifiche di ogni malattia.L'acquisizione include il, attualmente in fase di studio per la fase IND, OTX-201, che comprende un RNA circolare ottimizzato che codifica per un CAR mirato a CD19 per l'espressione in vivo, somministrato tramite nanoparticelle lipidiche (LNP) mirate. Questo approccio in vivo, in cui l'organismo del paziente stesso funge da produttore di cellule CAR T, ha il potenziale per offrire une una migliore accessibilità rispetto alle terapie con cellule CAR T ex vivo.Inoltre, BMS acquisirà la, che integra l'ingegneria dell'RNA circolare e lineare, la somministrazione avanzata di LNP e la progettazione basata sull'intelligenza artificiale per consentire terapie a RNA durature e programmabili, personalizzate in base alle specifiche caratteristiche biologiche di un ampio spettro di malattie.In base ai termini dell'accordo, BMSal closing per l'acquisizione di Orbital.L'operazione èal soddisfacimento delle consuete condizioni di closing, tra cui laapplicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976; fino ad allora, BMS e Orbital continueranno a operare come società separate e indipendenti.