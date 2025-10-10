Francia, Villeroy: incertezza politica pesa su fiducia e crescita

(Teleborsa) - L'attuale incertezza politica in Francia ha un impatto concreto sulla fiducia di imprese e consumatori e sulla crescita economica. Lo ha detto il capo della banca centrale francese,, alla radio RTL, aggiungendo tuttavia che la situazione economica del Paese rimane stabile.Nel frattempoincaricato dal presidente Emmanuel Macron, con l'obiettivo di porre fine alla peggiore crisi politica degli ultimi decenni per la seconda economia dell'eurozona.Il governatore della Banca di Francia ha affermato che il prossimo governo dovrà superare le lotte politiche e continuare a puntare a una significativa riduzione del deficit di bilancio l'anno prossimo.Il, ha aperto la strada a tagli più contenuti nel 2026, nell'ambito di un accordo di politica economica che, a suo dire, consentirà al Presidente Emmanuel Macron di nominare un nuovo premier entro stasera.Villeroy ha affermato che il Paese dovrà in ultima analisidi rientrare nel 3% entro il 2029, il che implica che il deficit non dovrà superare il 4,8% l'anno prossimo, dopo il 5,4% del 2025."Posso dirvi che tutta l'Europa ci sta osservando ora, così come gli investitori che possono punirci sui mercati", ha dichiarato il banchiere a RTL. Alla domanda se potesse far parte di un nuovo governo, Villeroy ha risposto: "Ognuno ha la missione di servire il proprio Paese, la mia è alla Banca di Francia".