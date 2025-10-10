Gaza, la sfida della ricostruzione: servono 53 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Mentre si conclude la prima fase dei negoziati tra Israele e Hamas, spuntano già le prime stime degliSecondo una stima della Banca Mondiale saranno necessariper ricostruire Gaza e la Cisgiordania: 30 miliardi per riparare le infrastrutture fisiche e 19 miliardi per far fronte alle perdite economiche e sociali. Una cifra pari a tre volte il Pil della Palestina. Solo per il settore sanitario servono più di 7 miliardi di dollari. Un terzo della cifra totale andrebbe al settore più colpito, quello residenziale. Nel corso della guerra sono stati distrutti a Gaza il 94% degli ospedali, il 90% degli appartamenti, il 90% delle scuole, l'86% dei campi coltivabili, il 77% delle scuole e il 65% delle strade.La prima sfida sarà ladi cui una grossa parte contiene amianto: secondo le previsioni saranno necessari 21 anni con un costo di 1,2 miliardi di dollari.aspira a un ruolo nella ricostruzione, anche attraverso un gruppo di Paesi donatori. Anchesi è detta pronta a dare un contributo."Ho detto a tutti i ministri presenti a Parigi che vogliamo essere protagonisti oltre che della sicurezza, della ricostruzione – ha affermato ilin un'intervista al Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) –. Con lo sguardo rivolto alle infrastrutture, anche con l'impegno delle nostre imprese. Poi penso alla sanità, alla scuola, alle università e alla formazione di una nuova classe dirigente palestinese. Dovremo intervenire in maniera massiccia, immediatamente per affrontare la paurosa emergenza sanitaria di cui soffre Gaza insieme alle istituzioni internazionali. Possiamo aiutare i palestinesi a mettere in piedi un sistema sanitario adeguato, potremmo coinvolgere gli ospedali italiani che abbiamo già sia in Giordania che in Egitto, in partenariato con nostri presidi sanitari italiani. È un progetto da valutare come governo".