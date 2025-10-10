Milano 15:12
Google, confermato lo status di mercato strategico da parte della CMA britannica

Google, confermato lo status di mercato strategico da parte della CMA britannica
(Teleborsa) - L’Autorità britannica per la Concorrenza e i Mercati (Competition and Markets Authority, CMA) ha ufficialmente designato Google (Alphabet) con lo status di mercato strategico (SMS) nei servizi di ricerca generale e pubblicità di ricerca.

La decisione, annunciata venerdì, segue il processo di consultazione iniziato a gennaio.

La CMA ha confermato che Google mantiene "un potere di mercato sostanziale e consolidato" nel settore della ricerca, con oltre il 90% delle ricerche nel Regno Unito effettuate sulla sua piattaforma.

Mentre l’assistente AI Gemini di Google è stato escluso dalla designazione, altre funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale come AI Overviews e AI Mode rimangono incluse. L’autorità ha anche chiarito che il feed Discover di Google e Top Stories sono inclusi, ma l’app e il sito web separati di Google News non lo sono.

La designazione non costituisce un accertamento di illecito né introduce requisiti immediati. Tuttavia, consente alla CMA di considerare interventi mirati per garantire che i servizi di ricerca rimangano aperti a una concorrenza efficace.

L’autorità di regolamentazione prevede di iniziare a consultarsi su possibili interventi entro la fine dell’anno.

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
