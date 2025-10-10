In rosso la Borsa di Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Sessione negativa per la borsa di Tokyo
, così come si muovono in calo le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. L'indice giapponese Nikkei 225
lascia sul parterre lo 0,98% seguendo il calo messo a segno da Wall Street, la vigilia, sulla assenza ancora di un risoluzione dello shutdown in corso. La chiusura delle agenzie di governo americane ha cancellato ieri, per il secondo giovedì consecutivo, la pubblicazione del report sui sussidi di disoccupazione. Rinviata anche la pubblicazione dei dati sulle scorte all'ingrosso di agosto, prevista sempre per ieri.
Tra gli altri indici asiatici, giù Shenzhen
che crolla del 2,07%. Variazioni negative anche per Hong Kong
(-1,29%).
In rialzo, invece, Seul
(+1,27%).
Leggermente positivo Mumbai
(+0,46%); sui livelli della vigilia Sydney
(-0,13%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,13%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,69%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Venerdì 10/10/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%) Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,4%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,9%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (preced. -1,2%) Giovedì 16/10/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (preced. -4,6%)
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%).