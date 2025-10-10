Maersk rescinde contratto da 475 milioni di dollari per nave per eolico offshore

(Teleborsa) - Il costruttore navale con base a Singapore Seatrium ha dichiarato che la danese Maersk
ha rescisso un contratto da 475 milioni di dollari
per la costruzione di una nave per l'installazione di turbine eoliche offshore
, quasi ultimata, destinata a un progetto al largo della costa di New York.
La nave per l'installazione delle turbine eoliche è completata al 98,9%
ed è stata costruita per servire l'Empire Wind di Equinor, ha dichiarato Seatrium.
Empire Wind è stata coinvolta nell'attacco di Trump all'eolico offshore
all'inizio di quest'anno, quando la sua amministrazione ha emesso un ordine di sospensione
dei lavori per un mese sul progetto.
Seatrium ha affermato di stare valutando varie opzioni per la nave
, inclusa quella con il cliente finale Empire Wind.
La società con base a Singapore ha inoltre affermato che potrebbe intraprendere un'azione legale
per la risoluzione del contratto.