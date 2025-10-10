Open Banking, Banca d'Italia: crescita lenta ma potenziale elevato

(Teleborsa) - Secondo l'ultimodella, il settore mostra segnali di consolidamento ma resta marginale rispetto al totale dei pagamenti digitali. Solo lo 0,13% dei bonifici online è effettuato tramite piattaforme Open Banking, evidenziando un’adozione ancora limitata tra i consumatori. Il modello, introdotto con la, consente a terze parti autorizzate di accedere ai dati dei conti correnti per offrire nuovi servizi finanziari, ma la diffusione è frenata da una scarsa consapevolezza degli utenti e da performance tecniche non sempre ottimali.La Banca d’Italia rileva una forte crescita nel, dove le imprese sfruttano l’integrazione con i propri sistemi ERP per automatizzare pagamenti, incassi e riconciliazioni. Nel 2024 ildelleha superato i, segno di un uso sempre più orientato alla gestione della tesoreria aziendale. Le operazioni(PISP) e(AISP) mostrano un aumento significativo, a conferma di un interesse crescente per soluzioni di pagamento integrate e a basso costo rispetto ai canali tradizionali.Il rapporto evidenzia una: il 79% dei pagamenti e il 60% degli accessi informativi tramite API provengono da operatori italiani. Tuttavia, la capacità di internazionalizzazione rimane bassa: su 20 Third Party Provider (TPP) italiani, solo uno opera oltre confine. Al contrario, Paesi come Francia, Lituania e Irlanda contano un numero più elevato di operatori attivi anche all’estero, segno di un ecosistema più competitivo e dinamico.Ladelle API migliora, con unsotto il 5% e tempi di risposta medi di circa 600 millisecondi, ma il futuro del settore dipenderà dall’evoluzione normativa e tecnologica. La prossimae ilpotrebbero rafforzare l’adozione di modelli remunerativi più equilibrati, come lo schema(SEPA Payment Account Access), e favorire l’evoluzione verso l’Open Finance. La Banca d’Italia sottolinea che l’Open Banking rappresenta unaper l’innovazione nei pagamenti, ma la sua crescita richiede un chiaro valore aggiunto per gli utenti e un impegno strutturale da parte del sistema bancario.