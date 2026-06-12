BTP Italia Sì, Intesa: rendimento più elevato in contesti di inflazione discontinua

(Teleborsa) - In uno scenario in cui il tasso di inflazione nazionale di riferimento (indice FOI) si attesti in media sopra l'1,56% nei prossimi 5 anni, una soglia ben al di sotto del consensus attuale, il BTP Italia Sì sovraperforma sia i BTP nominali che il BTPei in termini di rendimento totale
. Lo afferma in una ricerca Elena Moalli
, Strategists, Global Banking & Markets presso Intesa Sanpaolo
, dopo che il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto
il tasso annuo minimo garantito (1,6%, che potrà essere confermato o rivisto al rialzo al termine del collocamento). Per il calcolo del valore complessivo delle cedole semestrali, a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà essere sommato il tasso di inflazione nazionale rilevato nel periodo di riferimento.
Moalli fa notare che il BTP Italia Sì introduce un meccanismo di indicizzazione semplificato
rispetto alle emissioni esistenti, incorporando la componente di inflazione interamente nella cedola e applicandola al capitale nominale. Per la prima volta dalla sua istituzione nel 2012, il collocamento è riservato esclusivamente agli investitori retail
, escludendo gli investitori istituzionali dal mercato primario (in media circa il 25% dell'emissione totale, pari a circa 2,5 miliardi di euro) con un impatto previsto principalmente sulla liquidità del mercato secondario.
La ricerca evidenzia che la cedola minima garantita dell'1,60% è superiore di oltre 30 punti base al rendimento reale derivato dalla curva dei BTP Italia, il che implica un'inflazione breakeven dell'1,56%, ovvero circa 30 punti base al di sotto dell'inflazione a 5 anni attualmente prezzata dal mercato all'1,88%. Il rendimento è strutturalmente più elevato in contesti di inflazione discontinua
: il livello minimo dello 0% sull'inflazione semestrale non consente il recupero dai picchi storici dell'indice FOI, a differenza del BTP Italia tradizionale, un vantaggio significativo in scenari di inflazione non lineare.