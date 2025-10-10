Petronas verserà dividendi più bassi allo Stato, pesa crollo prezzi petrolio

(Teleborsa) - Il pagamento dei dividendi di(Petronas) al governo malese è destinato a diminuire del 38%, il prossimo anno, a causa del crollo del prezzo del petrolio che grava sulla redditività della compagnia petrolifera e del gas statale.Secondo ilmalese, Petronas dovrebbe versare 20 miliardi di ringgit (4,7 miliardi di dollari) alle casse dello Stato, nel 2026, rispetto ai 32 miliardi di ringgit che versa quest'anno. Secondo i registri pubblici, si tratta del livello più basso registrato negli ultimi nove anni.Il governo malese prevede che i prezzi del greggio Brent si attesteranno in media tra i 60 e i 65 dollari al barile, nel 2026, in calo rispetto ai 70 dollari stimati quest'anno, secondo quanto evidenziato nel report del Ministero delle Finanze pubblicato insieme alla presentazione delmalese, per l'anno prossimo.La Malesia sta riducendo la sua, che nel 2009 rappresentavano oltre il 40% delle sue casse, nel tentativo di proteggere le finanze pubbliche dalle oscillazioni dei prezzi globali dell'energia. Il Ministero delle Finanze prevede che le entrate legate al petrolio si ridurranno ulteriormente nel 2026, attestandosi a 43 miliardi di ringgit, pari al 12,5% delle entrate totali, principalmente a causa del calo dei dividendi di Petronas.