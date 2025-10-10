Unione europea, il 92% dei viaggi effettuati dai residenti è intra-UE

(Teleborsa) - Nel, nell'si sono registratirispetto agli 1,14 miliardi registrati nel 2023. Di questi, 850 milioni erano viaggi nazionali (il 71% del totale) e 250 milioni erano viaggi all'interno dell'UE (il 21%), il che significa che il 92% dei viaggi effettuati dai residenti dell'UE era intra-UE. È quanto merge dai dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Tra i paesi dell'UE, le quote più elevate dsul numero totale di viaggi sono state registrate in(90%),(88%) e(85% ciascuno). La quota più bassa è stata registrata in Lussemburgo, con solo il 5%, seguito da Belgio (23%) e Malta (35%).Al contrario, questi 3 paesi dell'UE hanno registrato la quota più elevata di(78%),(62%) e(48%) - mentre Romania (9%), Francia (9%) e Spagna (8%) hanno registrato le quote più basse a questo livello.Sebbene il numero di viaggi nazionali sia stato più elevato, la. Nel 2024, i residenti dell'UE hanno speso 257,2 miliardi di euro in viaggi nazionali e 360,7 miliardi di euro in viaggi all'estero.Nei viaggi nazionali,hanno rappresentato oltre la metà della spesa, rispettivamente il 33,9% (87,2 miliardi di euro) e il 21,3% (54,8 miliardi di euro). Durante i viaggi all'estero, i residenti dell'UE hanno speso relativamente di più per alloggio (35,4%; 127,7 miliardi di euro) e trasporti (31,9%; 115,1 miliardi di euro).