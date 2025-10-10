WisdomTree supera i 50 miliardi di dollari di AuM in Europa

WisdomTree

(Teleborsa) -, innovatore finanziario globale, ha annunciato oggi che la sua gamma diedha superato idi, segnando un importante traguardo nella sua traiettoria di crescita. Questo risultato sottolinea la forza della piattaforma UCITS di WisdomTree, la sua leadership nel settore dell'oro e delle materie prime e la sua posizione di precursore nel campo degli ETP sulle criptovalute. A, WisdomTree gestisce oltrein diverse asset class per conto degli investitori., CEO di WisdomTree per l'Europa, ha commentato: "Il superamento della soglia dei 50 miliardi di dollari è una importante conferma della nostra strategia e del nostro impegno a lungo termine nel mercato europeo degli ETF. Molti nuovi operatori faticano a raggiungere la dimensione necessaria per rimanere competitivi in questo settore altamente concorrenziale. La nostra capacità di raggiungere una dimensione significativa riflette non solo la fiducia dei nostri investitori, ma anche la solidità del nostro approccio basato sulla ricerca e la nostra comprovata esperienza nel creare prodotti realmente innovativi che aggiungono valore ai portafogli degli investitori".Ladi WisdomTree è stata sostenuta da oltredi afflussi netti dall'inizio dell'anno, che riflettono l'ampio coinvolgimento degli investitori nella sua gamma di ETP in espansione. Lo slancio è stato guidato dalla forte domanda per il(WDEF), che ora ha oltreed è uno dei lanci di ETF europei di maggior successo del 2025. Inoltre, WisdomTree ha registrato una crescita costante del patrimonio sulla sua piattaforma UCITS, che comprende azioni, materie prime e reddito fisso, e che ora ammonta a 12 miliardi di dollari.La società continua a detenere una posizione di leadership negli ETP su, con un patrimonio che ora supera i. WisdomTree è stato anche il primo asset manager consolidato a lanciare ETP su criptovalute con copertura fisica, sfruttando la sua esperienza nelle esposizioni su oro con copertura fisica.