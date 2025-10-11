Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - La scorsa ottava si è chiusa in pesante ribasso a Wall Street
, una caduta innescata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi "massicci" sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici.
Sul fronte macro, il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano posticiperà la pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo di settembre 2025
a venerdì 24 ottobre da mercoledì 15 ottobre, come precedentemente stabilito. Lo ha comunicato il BLS che ha precisato che "nessun'altra pubblicazione verrà riprogrammata o pubblicata fino alla ripresa dei normali servizi governativi".
A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones
che accusa un ribasso dell'1,90%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.553 punti.
Depresso il Nasdaq 100
(-3,49%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'S&P 100
(-2,84%).
Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori informatica
(-3,97%), beni di consumo secondari
(-3,29%) e energia
(-2,80%) sono stati tra i più venduti.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, McDonald's
(+1,09%) e Coca Cola
(+1,01%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amazon
, che ha terminato le contrattazioni a -5,04%.
Tonfo di Nvidia
, che mostra una caduta del 4,89%.
Lettera su Nike
, che registra un importante calo del 4,17%.
Calo deciso per IBM
, che segna un -3,61%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, PepsiCo
(+3,72%), O'Reilly Automotive
(+2,44%), T-Mobile US
(+1,18%) e Exelon
(+0,88%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Synopsys
, che ha chiuso a -9,39%.
Scende ARM Holdings
, con un ribasso del 9,29%.
Crolla ON Semiconductor
, con una flessione dell'8,47%.
Vendite a piene mani su Microchip Technology
, che soffre un decremento dell'8,28%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 15/10/2025
14:30 USA
: Empire State Index (preced. -8,7 punti)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%) Giovedì 16/10/2025
14:30 USA
: PhillyFed (preced. 23,2 punti)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 1%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (preced. 0,2%)
16:00 USA
: Indice NAHB (preced. 32 punti).