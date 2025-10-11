Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, una caduta innescata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi "massicci" sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici.Sul fronte macro, il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano posticiperà laa venerdì 24 ottobre da mercoledì 15 ottobre, come precedentemente stabilito. Lo ha comunicato il BLS che ha precisato che "nessun'altra pubblicazione verrà riprogrammata o pubblicata fino alla ripresa dei normali servizi governativi".A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,90%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.553 punti.Depresso il(-3,49%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,84%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-3,97%),(-3,29%) e(-2,80%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,09%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,17%.Calo deciso per, che segna un -3,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,72%),(+2,44%),(+1,18%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,39%.Scende, con un ribasso del 9,29%.Crolla, con una flessione dell'8,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,28%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (preced. -8,7 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)14:30: PhillyFed (preced. 23,2 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,2%)16:00: Indice NAHB (preced. 32 punti).