Milano 10:38
42.281 +0,55%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:38
9.443 +0,16%
Francoforte 10:38
24.370 +0,53%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,4023. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3959. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3925.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
