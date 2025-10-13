BCE, Buch: "Npl in forte calo ma restano sacche di vulnerabilità nelle piccole banche europee"

(Teleborsa) - La presidente del ramo di vigilanza bancaria della BCE,, ha escluso il rischio di un ritorno alladel, sottolineando i progressi compiuti grazie all’Unione bancaria e all’armonizzazione delle regole. "Mi auguro che non ci siano rischi di rinazionalizzare le banche in Europa", ha dichiarato durante un’audizione al Parlamento europeo, aggiungendo che "quanto abbiamo realizzato con l’Unione bancaria e nel rendere le regole coerenti in tutta Europa è fondamentale per fare progressi".Buch ha evidenziato come i risultati siano già visibili, anche nei Paesi che in passato mostravano criticità legate ai crediti deteriorati. "Se guardiamo ai progressi fatti dalle banche in vari Paesi sui, dove glierano molto alti e ora invece sono attorno al 2%, in linea con il resto dell’Ue", ha spiegato, con un riferimento implicito all’Italia, senza citarla esplicitamente.Secondo Buch, per affrontare le sfide attuali "serve avere più Europa e più integrazione, più regole comuni e meno regole nazionali", poiché "queste ultime rendono complessa lae ostacolano l’".La presidente della vigilanza BCE ha anche richiamato l’attenzione sulle, invitandole a proseguire nello smaltimento dei crediti deteriorati. "Inabbiamo visto una riduzione molto rilevante degli Npl, sia nelle banche grandi sia nelle piccole. Ma ci sono ancora sacche di vulnerabilità, piccole banche che hanno esposizioni relativamente alte", ha spiegato. Buch ha avvertito che "in molti casi vediamoche rinnovano i crediti a rischio perché non sanno come gestirli".Per questo motivo, ha annunciato l’introduzione di: "Abbiamo definito strumenti per applicare aspettative di vigilanza anche alle banche più piccole sugli Npl, così da garantire accantonamenti adeguati e consentire, nel tempo, lo smaltimento dei crediti deteriorati", precisando che la BCE "ne sta discutendo con le autorità europee e nazionali".Infine, Buch ha rassicurato sullodel sistema: "Non vedo nella fase attuale il rischio che i requisiti patrimoniali possano inficiare la capacità delle banche di erogareall’economia europea".