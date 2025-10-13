Bloom Energy partnership strategica da 5 miliardi di dollari con Brookfield per infrastrutture di AI

(Teleborsa) - Corre il titolo Bloom Energy
nel pre-market di Wall Street. La società ha stretto una partnership strategica con Brookfield
, che si è impegnata a investire 5 miliardi di dollari
per sviluppare infrastrutture di intelligenza artificiale
alimentate dalla tecnologia a celle a combustibile
di Bloom Energy.
Le due aziende stanno collaborando attivamente
alla progettazione e alla realizzazione di fabbriche di intelligenza artificiale a livello globale, incluso un sito in Europa
che sarà annunciato entro la fine dell'anno
.
"L'infrastruttura di intelligenza artificiale deve essere costruita come una fabbrica: con uno scopo, velocità e scalabilità", ha affermato KR Sridhar
, fondatore, presidente e CEO di Bloom Energy. "A differenza delle fabbriche tradizionali, le fabbriche di intelligenza artificiale richiedono un'enorme potenza, una rapida implementazione e una reattività al carico in tempo reale che le reti tradizionali non possono supportare. La fabbrica di intelligenza artificiale snella si ottiene con potenza, infrastruttura e capacità di elaborazione progettate in sincronia fin dal primo giorno. Questo principio guida la nostra collaborazione con Brookfield per reimmaginare il data center del futuro. Insieme, stiamo creando un nuovo modello per alimentare l'intelligenza artificiale su larga scala".
Bloom Energy ha già distribuito centinaia di megawatt
della sua tecnologia a celle a combustibile nei data center.
Questa partnership costituirà il primo investimento di Brookfield nella sua strategia dedicata alle infrastrutture di intelligenza artificiale, incentrata su investimenti in grandi fabbriche di intelligenza artificiale, soluzioni energetiche, infrastrutture di elaborazione e partnership strategiche di capitale. Brookfield ha oltre 550 miliardi di dollari di asset e servizi critici operativi negli Stati Uniti
. L'annuncio di oggi fa seguito ai recenti investimenti in importanti aziende statunitensi nei settori dell'energia, dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali.