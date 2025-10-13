Bloom Energy partnership strategica da 5 miliardi di dollari con Brookfield per infrastrutture di AI

Bloom Energy

Brookfield

(Teleborsa) - Corre il titolonel pre-market di Wall Street. La società ha stretto una partnership strategica con, che si è impegnata aper svilupparealimentate dalla tecnologia adi Bloom Energy.Le due aziende stannoalla progettazione e alla realizzazione di fabbriche di intelligenza artificiale a livello globale, incluso unche sarà annunciato"L'infrastruttura di intelligenza artificiale deve essere costruita come una fabbrica: con uno scopo, velocità e scalabilità", ha affermato, fondatore, presidente e CEO di Bloom Energy. "A differenza delle fabbriche tradizionali, le fabbriche di intelligenza artificiale richiedono un'enorme potenza, una rapida implementazione e una reattività al carico in tempo reale che le reti tradizionali non possono supportare. La fabbrica di intelligenza artificiale snella si ottiene con potenza, infrastruttura e capacità di elaborazione progettate in sincronia fin dal primo giorno. Questo principio guida la nostra collaborazione con Brookfield per reimmaginare il data center del futuro. Insieme, stiamo creando un nuovo modello per alimentare l'intelligenza artificiale su larga scala".Bloom Energy ha giàdella sua tecnologia a celle a combustibile nei data center.Questa partnership costituirà il primo investimento di Brookfield nella sua strategia dedicata alle infrastrutture di intelligenza artificiale, incentrata su investimenti in grandi fabbriche di intelligenza artificiale, soluzioni energetiche, infrastrutture di elaborazione e partnership strategiche di capitale. Brookfield ha. L'annuncio di oggi fa seguito ai recenti investimenti in importanti aziende statunitensi nei settori dell'energia, dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali.