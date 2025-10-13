Borse europee in leggero rialzo con toni più concilianti di Trump sui dazi

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee
, dopo il rosso di venerdì, con il cambio di tono della Casa Bianca sulla Cina
in materia di dazi registrato nel fine settimana. Intanto, il piano di pace per la Striscia di Gaza ha portato al rilascio di ostaggi israeliani e palestinesi, mentre in Francia è stato presentato il secondo governo di Lecornu.
Sempre sul fronte internazionale, a Washington parte il meeting annuale della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale
, che coinvolgerà i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G7 e del G20 e che comporterà domani la pubblicazione del World Economic Outlook dell'FMI.
La giornata è priva di spunti macroeconomici significativi
e anche l'intera settimana rischia di esserlo se lo shutdown prosegue. Diversi segnali arriveranno dalle trimestrali, in particolare a partire da domani negli USA con i colossi bancari.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,157. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,95%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,38%, a 59,71 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +91 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,37%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.182 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 44.837 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,2%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,25%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Buzzi
(+3,49%), Stellantis
(+3,11%), STMicroelectronics
(+2,57%) e Telecom Italia
(+2,49%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -3,02%. Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%. Discesa modesta per Mediobanca
, che cede un piccolo -0,73%. Pensosa A2A
, con un calo frazionale dello 0,58%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco di Desio e della Brianza
(+5,15%), Ferretti
(+4,06%), LU-VE Group
(+3,85%) e Technoprobe
(+3,01%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Cementir
, che continua la seduta con -3,90%. Sotto pressione Fincantieri
, con un forte ribasso del 2,40%. Soffre Caltagirone SpA
, che evidenzia una perdita del 2,21%. Preda dei venditori Credem
, con un decremento dell'1,62%.