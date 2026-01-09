Borse europee caute, occhi su mercato lavoro USA

euro / dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo, ma all'insegna della cautela, per le principali borse europee, nell'ultima seduta della settimana, in scia alla buona performance dei listini asiatici.Sul fronte macroeconomico, laha registrato un aumento nel mese di novembre. Gli investitori attendono i numeri sulche verranno diffusi nel primo pomeriggio e saranno utili per intuire quali saranno le prossime mosse della, in materia di tassi di interesse. La vigilia, il, ha ribadito la necessità di tassi più bassi.Gli addetti ai lavori guardano anche alla decisione della, che potrebbe arrivare in giornata.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,164. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,82%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +70 punti base, con un calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,46%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, composta, che cresce di un modesto +0,22%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 45.758 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 48.534 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,37%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%.In luce, con un ampio progresso dell'1,61%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,47%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tra i(+1,82%),(+1,78%),(+1,24%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.