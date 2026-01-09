Borse europee caute, occhi su mercato lavoro USA

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo, ma all'insegna della cautela, per le principali borse europee, nell'ultima seduta della settimana, in scia alla buona performance dei listini asiatici.
Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale in Germania
ha registrato un aumento nel mese di novembre. Gli investitori attendono i numeri sul mercato del lavoro americano
che verranno diffusi nel primo pomeriggio e saranno utili per intuire quali saranno le prossime mosse della Federal Reserve
, in materia di tassi di interesse. La vigilia, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent
, ha ribadito la necessità di tassi più bassi.
Gli addetti ai lavori guardano anche alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi
, che potrebbe arrivare in giornata.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,82%.
Ottimo il livello dello spread
, che scende fino a +70 punti base, con un calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,46%. Tra gli indici di Eurolandia
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,22%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%. A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 45.758 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 48.534 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Tenaris
, che mostra un incremento del 2,37%.
Tonica Saipem
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%.
In luce Buzzi
, con un ampio progresso dell'1,61%.
Resistente Stellantis
, che segna un piccolo aumento dell'1,47%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas
, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.
Fiacca Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.
Discesa modesta per A2A
, che cede un piccolo -0,74%.
Pensosa Inwit
, con un calo frazionale dello 0,70%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+1,82%), Alerion Clean Power
(+1,78%), Intercos
(+1,24%) e Ferretti
(+1,22%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo
, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.
Tentenna BFF Bank
, con un modesto ribasso dell'1,04%.
Giornata fiacca per Caltagirone SpA
, che segna un calo dell'1,03%.