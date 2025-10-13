Casta Diva, ValueTrack taglia fair value: crescita più lenta, ma migliorano i margini

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 2,30 euro
per azione (dai precedenti 2,60 euro) il fair value
sul titolo Casta Diva
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.
Gli analisti scrivono che i risultati nel primo semestre del 2025
sono stati leggermente inferiori alle loro aspettative
di fatturato organico (VoP 59,4 milioni di euro, +2% a/a, nonostante un perimetro più ampio derivante dalle acquisizioni di dicembre di Artificio Italiano e First Class) e al di sotto delle previsioni di redditività (EBITDA Margin 6,8% vs. 8,0% previsto). Al contrario, i dati adjusted (EBITDA Margin Adj. 9,4%) e la leva finanziaria (Indebitamento Netto 9,9 milioni di euro vs. 9,5 milioni di euro al 2024) sono stati sostanzialmente in linea con le proiezioni per l'esercizio 2025.
Con oltre il 75% del VoP garantito per l'esercizio 2025 (59,4 milioni di euro contabilizzati nel primo semestre del 2025 più 43,8 milioni di euro di portafoglio ordini al 30 giugno), il management ha ribadito il suo obiettivo di fatturato
per l'esercizio 2025 (136,4 milioni di euro, secondo ValueTrack raggiungibile solo con ulteriori operazioni di M&A
).
Una revisione dei restanti indicatori di conto economico e flusso di cassa è prevista entro la fine dell'anno, poiché gli attuali trend non sono più pienamente in linea con il piano di dicembre 2023
. Negli ultimi quattro mesi, CDG ha inoltre annunciato: proposta di acquisto condizionale per la business unit eventi di Prodea Group (i termini non sono stati resi noti, ma l'accordo è pienamente coerente con la strategia di M&A di CDG); collocamento privato di due obbligazioni legate alla sostenibilità per un totale di 15 milioni di euro a supporto di M&A, rifinanziamento e capitale circolante; agenZy, una joint venture con eGroup Italia per rafforzare il coinvolgimento della Generazione Z negli eventi rivolti ai giovani.
Ipotizzando il perimetro attuale, le nuove previsioni per l'esercizio 2027
indicano: VoP di 136,2 milioni di euro, rivisto del -5% annuo per riflettere il contributo organico inferiore alle attese al fatturato del primo semestre 2025; EBITDA adjusted di 12,2 milioni di euro, rivisto più che proporzionalmente, ma comunque previsto in crescita più rapida del fatturato grazie ai guadagni di efficienza (margine +70 punti base rispetto all'esercizio 2024); indebitamento netto di 3,2 milioni di euro (rispetto a 1,5 milioni di euro in precedenza), dopo dividendi cumulativi di 1,8 milioni di euro tra gli esercizi 2025-2027.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)