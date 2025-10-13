ELES, Mare Group supera il 30% del capitale dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, a seguito di acquisti effettuati sul mercato di azioni di Eles Semiconductor Equipment, ha superato, congiuntamente a Massimiliano Bellucci - con il quale ha sottoscritto un patto parasociale
in data 3 ottobre 2025 - la soglia del 30% del capitale sociale di Eles
, alla quale è già stata trasmessa la relativa notifica.
Lo comunica la società con una nota. In particolare, a seguito degli acquisti effettuati, Mare Group detiene complessivamente 5.362.882 azioni ELES, pari a circa il 30,17% del capitale sociale di ELES e a circa il 28,29% dei diritti di voto. (Foto: Scott Graham su Unsplash)