Milano 10:35
42.296 +0,59%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:35
9.446 +0,20%
Francoforte 10:35
24.376 +0,56%

ELES, Mare Group supera il 30% del capitale dopo acquisti sul mercato

Finanza
ELES, Mare Group supera il 30% del capitale dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, a seguito di acquisti effettuati sul mercato di azioni di Eles Semiconductor Equipment, ha superato, congiuntamente a Massimiliano Bellucci - con il quale ha sottoscritto un patto parasociale in data 3 ottobre 2025 - la soglia del 30% del capitale sociale di Eles, alla quale è già stata trasmessa la relativa notifica.

Lo comunica la società con una nota. In particolare, a seguito degli acquisti effettuati, Mare Group detiene complessivamente 5.362.882 azioni ELES, pari a circa il 30,17% del capitale sociale di ELES e a circa il 28,29% dei diritti di voto.





(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```