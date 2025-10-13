Excellera Advisory, via libera dall'Antitrust all'ingresso di ICG

ICG

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hasull'operazione che consiste nell'indiretta, da parte del Gruppo, per il tramite di ICGV, del controllo esclusivo di Excellera e delle società da essa controllate.è un global alternative asset manager ad azionariato diffuso quotato alla Borsa di Londra e attivo in quattro macro settori: i) structured and private equity, ii) private debt, iii) real assets e iv) credito.è una società di partecipazioni holding del Gruppo Excellera, attivo nel settore della consulenza in materia di corporate affairs, offrendo, in particolare, servizi di consulenza integrata in tema di relazioni istituzionali, advocacy e lobbying, political intelligence, monitoraggio legislativo, strategie di comunicazione, gestione della reputazione, nonché organizzazione di eventi. Excellera è controllata da Xenon Private Equity, un alternative investment fund manager autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo alla gestione di fondi chiusi di investimento.L'Antitrust spiega che l'operazione, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle parti,. Infatti, ICG è attiva solo in via marginale, per il tramite di tre portfolio company del Gruppo - che, peraltro, non sono controllate da ICGV - in alcuni dei servizi che rientrano nel mercato rilevante dei servizi di marketing e comunicazione.