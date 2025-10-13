EY a fianco del Gruppo Renergia per la crescita nel settore del biometano agricolo

(Teleborsa) -ha assistito iltitolare di due impianti di biogas situati a Gabbioneta Binanuova (CR) e Leno (BS), per il tramite della sua controllata Agrimet.L’investimento del, già attiva nel settore del biometano agricolo e intenzionata a proseguire il suo percorso di sviluppo in tale ambito, prevede la, in linea con la strategia del Gruppo di valorizzare realtà agricole consolidate e di rafforzare la filiera nazionale del biometano, accelerando la transizione verso energie rinnovabili. Azienda Agricola Sobagno rappresenta, infatti, unacon profonde radici nel settore agricolo cremonese e bresciano. La futura produzione di biometano degli impianti di Agrimet sosterrà l’impegno del Gruppo Renergia a decarbonizzare i trasporti e i settori industriali hard-to-abate, alimentando, attraversoEY Studio Legale Tributario, con la partnerinsieme ad un team composto dallae dalper gli aspetti di diritto societario, e dale dalper gli aspetti di diritto amministrativo, ha assistito il Gruppo Renergia nelle attività diEY Studio Legale Tributario di EY ha, inoltre, assistito il Gruppo Renergia nelle attività di due diligence fiscale con un team composto dal partnere dalla manager. Gli aspetti di natura finanziaria sono stati curati da EY-Parthenon con un team formato dal partner, dal directore dal manager