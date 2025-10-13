Fastenal, salgono i ricavi trimestrali. Utili in crescita ma sotto le aspettative

Fastenal

(Teleborsa) -, azienda statunitense che fornisce soluzioni per la supply chain, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2025, registrando una solida crescita dellee degli, nonostante un contesto industriale ancora debole. L'utile operativo e il margine sono però risultati inferiori alle aspettative degli analisti, elementi che hanno penalizzato il titolo che nel pre-market ha registrato perdite rilevanti.Nel periodo conclusosi il 30 settembre, le vendite nette sono aumentate dell'11,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, raggiungendoin linea con le stime degli analisti. Questo incremento è stato sostenuto da contratti con clienti acquisiti a partire dal primo trimestre del 2024, che hanno compensato la persistente debolezza della produzione industriale. Lesono aumentate dell'11,7%, attestandosi aIlsi è mantenuto stabile al 45,3%, mentre le spese generali e amministrative sono aumentate del 11,5% a 524,3 milioni di dollari, rappresentando il 24,6% delle vendite nette. L'è salito del 13,7% a, con un margine operativo del 20,7%. L'utile netto è aumentato del 12,6% a 335,5 milioni di dollari, con un utile per azione diluito di 0,29 dollari, in crescita del 12,3% ma leggermente inferiore alle attese che indicavano 0,30 dollari.Nonostante l'assenza di riacquisti di azioni proprie nel trimestre, Fastenal ha confermato la sua, con un dividendo per azione di 0,39 dollari.Per il 2025, Fastenal ha previstoin conto capitale comprese tra 235 e 255 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 214,1 milioni di dollari del 2024, per l'ammodernamento dei centri di distribuzione e aggiornamenti tecnologici.