Fastenal, salgono i ricavi trimestrali. Utili in crescita ma sotto le aspettative

(Teleborsa) - Fastenal
, azienda statunitense che fornisce soluzioni per la supply chain, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2025, registrando una solida crescita delle vendite
e degli utili
, nonostante un contesto industriale ancora debole. L'utile operativo e il margine sono però risultati inferiori alle aspettative degli analisti, elementi che hanno penalizzato il titolo che nel pre-market ha registrato perdite rilevanti.
Nel periodo conclusosi il 30 settembre, le vendite nette sono aumentate dell'11,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, raggiungendo 2,13 miliardi di dollari
,
in linea con le stime degli analisti. Questo incremento è stato sostenuto da contratti con clienti acquisiti a partire dal primo trimestre del 2024, che hanno compensato la persistente debolezza della produzione industriale. Le vendite giornaliere
sono aumentate dell'11,7%, attestandosi a 33,3 milioni di dollari
.
Il margine di profitto lordo
si è mantenuto stabile al 45,3%, mentre le spese generali e amministrative sono aumentate del 11,5% a 524,3 milioni di dollari, rappresentando il 24,6% delle vendite nette. L'utile operativo
è salito del 13,7% a 441,5 milioni di dollari
, con un margine operativo del 20,7%. L'utile netto è aumentato del 12,6% a 335,5 milioni di dollari, con un utile per azione diluito di 0,29 dollari, in crescita del 12,3% ma leggermente inferiore alle attese che indicavano 0,30 dollari.
Nonostante l'assenza di riacquisti di azioni proprie nel trimestre, Fastenal ha confermato la sua politica di dividendi
, con un dividendo per azione di 0,39 dollari.
Per il 2025, Fastenal ha previsto spese
in conto capitale comprese tra 235 e 255 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 214,1 milioni di dollari del 2024, per l'ammodernamento dei centri di distribuzione e aggiornamenti tecnologici.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)