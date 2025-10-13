Giglio.com, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Giglio.com

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha tagliato il(aper azione da 2,41 euro, per un potenziale upside del 100%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca.Gli analisti evidenziano che Giglio.com hacome Italia, Spagna e Grecia, che hanno registrato una crescita maggiore rispetto al Nord America e ai mercati asiatici. Questa mossa ha anche, influenzata da misure protezionistiche, e dellederivanti dall'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense e alle valute asiatiche. L'introduzione di Community Shopping, la piattaforma collaborativa che unisce gli stock delle boutique multimarca partner con quasi 100.000 referenze a stagione disponibili in tempo reale, rappresenta una leva di crescita a medio termine.Il management è impegnato a tornare alla redditività, attraverso una crescita cost-effective e una, facendo leva al contempo sulle. I primi segnali della collezione Autunno/Inverno 2025 (agosto-settembre), secondo il management, indicano un aumento del GMV del 5% su base annua, accompagnato da un incremento del +13% del valore medio del prodotto, suggerendo un potenziale punto di svolta.Tuttavia, "la visibilità sulla ripresa del fatturato rimane limitata, dato il contesto volatile - si legge nella ricerca - Sebbene la disciplina dei costi possa continuare a supportare il percorso verso la redditività, il ritorno alla crescita delle vendite potrebbe richiedere del tempo. Pertanto,".