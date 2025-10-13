Goldman Sachs promuove Estée Lauder a "Buy" e alza target price

Goldman Sachs

Estée Lauder

(Teleborsa) -ha alzato il rating suda Neutral a, incrementando ilda 76 a, segnalando un rinnovato ottimismo sulle prospettive del gruppo cosmetico. Il titolo, che attualmente quota 87,65 dollari, ha registrato un incremento del 60% negli ultimi sei mesi, trainato da segnali di ripresa nei principali mercati.Secondo Goldman, la performance di Estée Lauder insta mostrando: lenella Cina continentale sono tornate a crescere a metà cifra singola nella seconda metà dell’anno fiscale 2025, dopo un inizio d’anno in contrazione. Positivi anche i trend nel canale, grazie alla ripresa dell’isola di Hainan e al miglioramento delle scorte.L’istituto newyorkese ha inoltre evidenziato un recupero della quota di mercato negli, dove Estée Lauder ha beneficiato di una maggiore diversificazione dei canali, inclusa una presenza rafforzata su Amazon, oggi con 11 brand attivi.Goldman prevede un’espansione deldi 500 punti base entro il 2028, sostenuta da risparmi di produttività e dal recupero del margine lordo di 236 punti base già ottenuto nel 2025.