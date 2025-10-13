IEG: Summertrade raggiunge la doppia certificazione volontaria ISO 22000 e ISO 45001

Gruppo IEG

(Teleborsa) - Benessere dei propri 385 collaboratori e certezza sulla qualità alimentare per ognuno degli ospiti agli oltre 1800 eventi "serviti" ogni anno.su Euronext Milan, ha voluto dotarsi di dueper dare ulteriore valore ai primi venti anni di attività e affacciarsi sul mercato con ambizioni di nuova crescita.Le certificazioni riguardano la sicurezza alimentare e gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, due "requisiti" che il successo aziendale di Summertrade ha già visto premiati dal mercato e dalla fidelizzazione dei collaboratori, che ora trova ulteriore slancio con riconoscimenti che delineano una precisa traiettoria di sviluppo.ha chiuso il 2024 con unche ha firmato il raddoppio del giro d'affari negli ultimi sette anni. Nel 2024 Summertrade, che ha tra i suoi clienti prestigiosi brand italiani, dal luxury allo sport, è stata al servizio di 550mila ospiti degli eventi B2B e ha somministrato 1,6 milioni di articoli food&beverage. Sul fronte operativo, 399mila le ore lavorate dai propri collaboratori, il 50% donne e il 20% giovani della generazione Z.Il, ha verificato l'applicazione delle nuove metodologie di gestione aziendale, in conformità alle best practice internazionali."Siamo entrati in uno scenario nuovo – spiega– Da sempre puntiamo sulla qualità dei prodotti, sulla loro tracciabilità e su quella di tutte le fasi del nostro lavoro, sulla formazione dei collaboratori. Ma la certificazione ha accelerato il processo di digitalizzazione che agevola il lavoro, migliora la gestione degli acquisti di materia prima e il suo totale controllo. C'è un ulteriore vantaggio garantito dalle certificazioni: il benessere delle persone che lavorano con noi e l'apertura alle opportunità del welfare aziendale. Desideriamo anticipare una richiesta che dai clienti immaginiamo imminente per mantenere lo standing richiesto dal mercato: la volontà di selezionare i fornitori, diffondendo la cultura della sicurezza in un mondo frammentato come il nostro"."Siamo orgogliosi di valorizzare, con i nostri audit di certificazione, le best practice delle aziende impegnate per garantire la sicurezza nei confronti dei principali stakeholder. Con la certificazione ISO 45001 e ISO 22000 il Gruppo IEG – commenta– abbraccia una strategia di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e nella filiera alimentare, tutelando la salute e l'igiene, a beneficio dei propri collaboratori e dei consumatori".La ISO 22000 è uno standard internazionale, sviluppato con l'intento di armonizzare i differenti schemi HACCP con gli standard per la verifica della sicurezza igienica. La norma è oggi lo schema più richiesto per la certificazione della sicurezza igienica lungo l'intera filiera. Obiettivo dello standard è la gestione della catena di fornitura e delle informazioni e controlli lungo la stessa.La ISO 45001 è uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) che aiuta le organizzazioni a migliorare le prestazioni di sicurezza, ridurre i rischi e garantire il benessere di dipendenti e altre parti interessate. L'applicazione dello standard da parte di un'azienda rende sistematico il controllo, la conoscenza, la consapevolezza e la gestione di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul luogo di lavoro.Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.Nata nel 1828, supporta i Clienti nel miglioramento delle performance attraverso soluzioni e servizi innovativi, finalizzati ad attestare che prodotti, asset e processi rispondano a standard cogenti e volontari in ambito qualità, salute e sicurezza, ambiente e responsabilità sociale (QHSE-SA). Bureau Veritas Italia è Società Benefit, consapevole del suo ruolo a beneficio della Comunità.