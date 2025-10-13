New York: mette il turbo Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda globale di media e intrattenimento
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,29%.
L'andamento di Warner Bros Discovery
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Warner Bros Discovery
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Warner Bros Discovery
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,18 USD. Primo supporto a 17,76. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)