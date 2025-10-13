Risparmio gestito, analisti premiano settore: Piazza Affari reagisce con acquisti

(Teleborsa) - Seduta positiva per i titoli del risparmio gestito a Piazza Affari, sostenuti dai giudizi favorevoli degli analisti. L'ottimismo degli operatori riflette le prospettive di crescita e la solidità dei fondamentali, in un contesto di mercato che torna a guardare con interesse alla gestione attiva.
In dettaglio, gli analisti di Akros hanno rivisto al rialzo il target price di Azimut
a 38 euro dai 34 indicati in precedenza, confermando il giudizio "buy". Le azioni del gruppo guidato dal CEO Alessandro Zambotti stanno guadagnando a Piazza Affari l'1,18%.
Reiterata a "buy" anche la raccomandazione sulle azioni Banca Mediolanum
da parte dell'ufficio studi di Equita che ha alzato del 9% l'obiettivo di prezzo a 18,20 euro. Il titolo al momento è in rialzo dell'1,48%.
Gli stessi esperti di Equita hanno ribadito la valutazione "buy" sul titolo Finecobank
ritoccando all'insù (+2%) il target price a 22 euro. Le azioni mostrano un'ascesa dello 0,96%.