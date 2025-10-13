Sciuker Frames, confermate le misure ex art. 18 del CCII

(Teleborsa) - Sciuker Frames
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che con provvedimento del 30 settembre 2025 sono state confermate le misure ex art. 18 CCII
nell'ambito della procedura di CNC richiesta dalla società.
Col provvedimento sono state confermate, per un periodo di 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese - e quindi fino al 9 dicembre 2025 (termine prorogabile) - le misure summenzionate del patrimonio sociale nei confronti di alcuni creditori, come previsto dal CCII (artt. 18 e 19). Il provvedimento è stato pronunciato in accoglimento della richiesta depositata dalla società.