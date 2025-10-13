Sciuker Frames, confermate le misure ex art. 18 del CCII

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che con provvedimento del 30 settembre 2025 sono statenell'ambito della procedura di CNC richiesta dalla società.Col provvedimento sono state confermate, per undecorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese - e quindi fino al 9 dicembre 2025 (termine prorogabile) - le misure summenzionate del patrimonio sociale nei confronti di alcuni creditori, come previsto dal CCII (artt. 18 e 19). Il provvedimento è stato pronunciato in accoglimento della richiesta depositata dalla società.