Tata Capital, debutto in sordina alla Borsa indiana

(Teleborsa) - Le azioni di Tata Capital
sono aumentate di circa l'1,5% al loro debutto in borsa lunedì in India sul BSE (Bombay Stock Exchange) e sul NSE (National Stock Exchange), a seguito di un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 155,1 miliardi di rupie (1,75 miliardi di dollari)
.
L'IPO della divisione finanziaria del Gruppo Tata è stata quotata a 326 rupie per azione
, il limite superiore
della sua fascia di prezzo, ed è stata interamente sottoscritta la scorsa settimana dopo una procedura di offerta di tre giorni.
La domanda complessiva è stata forte, con offerte totali pari a quasi il doppio delle azioni disponibili
. Gli investitori istituzionali hanno guidato l'interesse, sottoscrivendo circa 3,4 volte la loro quota.
La performance deludente di Tata Capital riflette la scarsa propensione degli investitori per le società finanziarie non bancarie
di qualità in India, ha affermato Hemindra Hazari
, analista di ricerca indipendente registrato presso la SEBI
.
Tata Capital, terzo istituto di credito non bancario indiano
per fatturato, offre una vasta gamma di servizi finanziari
, tra cui prestiti al dettaglio, finanziamenti alle piccole e medie imprese, soluzioni aziendali e prestiti per infrastrutture.