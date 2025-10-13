Tritax Big Box acquista da Blackstone portafoglio logistico da 1,04 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Tritax Big Box REIT
("BBOX" o la "Società") ha stipulato contratti per l'acquisizione di un portafoglio di asset logistici di alta qualità del valore di 1.035 milioni di sterline
da alcuni fondi immobiliari gestiti da affiliate di Blackstone
Europe ("Blackstone").
L'acquisizione dovrebbe essere completata intorno al 22 ottobre 2025
, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui (tra le altre) la stipula da parte della Società di una linea di credito
per finanziare il corrispettivo in contanti.
L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di 632 milioni di sterline in contanti
, tramite una nuova linea di credito da 650 milioni, e fino a 233,11 milioni o circa 3.75 milioni di sterline di nuove azioni ordinarie
da emettere al prezzo di 161 pence per azione.
Tale prezzo rappresenta un premio del 13,5%
rispetto al prezzo di chiusura di BBOX di 141,9 pence del 10 ottobre 2025 (ultima data utile prima del presente annuncio).
Blackstone diventerà un azionista significativo con circa l’8,6%
del capitale azionario allargato di BBOX.
Il portafoglio consiste principalmente di asset logistici urbani e big box situati nelle regioni principali del Regno Unito
, con il 36% concentrato nel Sud Est. Gli asset generano circa 53 milioni di affitti annuali con un significativo potenziale di crescita, poiché il valore locativo stimato di 67 milioni rappresenta un aumento del 28% rispetto agli affitti attuali.
Tritax ha evidenziato le ragioni strategiche dell’acquisizione, sottolineando che gli asset di alta qualità e ben posizionati
sono stati acquistati a un prezzo inferiore al costo di sostituzione. La società prevede di catturare oltre l’80% del potenziale di rivalutazione
degli affitti prima della fine del 2028 attraverso eventi contrattuali di locazione e altre iniziative di gestione degli asset.
A seguito dell’acquisizione, il valore patrimoniale lordo di Tritax aumenterà a 7,86 miliardi di sterline
con un rapporto prestito-valore che salirà a circa il 35%. La società prevede di effettuare circa 300 milioni di sterline di dismissioni mirate
nei prossimi 12-18 mesi per ridurre la leva finanziaria
verso il limite inferiore del suo intervallo target del 30-35%.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)