Usa, Bessent: Cina contro il mondo sulle terre rare, ancora possibile incontro tra Trump e Xi Jinping

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro statunitenseha dichiarato in un'intervista a Fox Business di ritenere "ancora possibile" un incontro tra, nonostante le tensioni esplose dopo la decisione di Pechino di imporre controlli globali sulle esportazioni di terre rare. "Incontrerà il presidente del partito Xi in Corea? Credo che l’incontro si terrà comunque", ha affermato Bessent, rivelando che "nel fine settimana c’è stata una comunicazione sostanziale" tra Washington e Pechino, dopo giorni di silenzio da parte cinese.La mossa di, che ha colpito anche prodotti contenenti "", aveva spinto Trump ad annullare ile ad annunciaredel 100% sui beni cinesi a partire dal 1° novembre.Commentando la decisione cinese, Bessent ha usato toni duri: "Questa è lacontro il mondo: hanno puntato un bazooka contro le catene di approvvigionamento e la base industriale dell’intero mondo libero, e non lo permetteremo". Tuttavia, il segretario ha anche sottolineato che "la Cina è aperta al dialogo su questo argomento".Bessent ha suggerito che la mossa di Pechino potrebbe essere frutto "di un tentativo errato di ottenere" prima del vertice Trump-Xi. "Credo che il presidente pensi che questa decisione possa essere stata presa da un funzionario di livello inferiore", ha spiegato, aggiungendo che anche "nella parte cinese ci sono estremisti che cercano di minare le"."È stato un, ma ora stiamo comunicando e sono fiducioso che potremo andare avanti”, ha aggiunto Bessent, annunciando che funzionari di entrambi i Paesi si incontreranno a Washington durante la riunione del FMI e della Banca Mondiale. In quell’occasione, gli Stati Uniti si attendono "un sostanziale sostegno globale dagli europei, dagli indiani e dalle democrazie asiatiche".Sul fronte delle, Bessent è stato netto: "Tutto è sul tavolo. Abbiamo molte contromisure brutali che possiamo adottare", ha dichiarato, citando risorse naturali, componenti industriali e perfino i centinaia di migliaia di studenti cinesi negli Stati Uniti.Il segretario ha infine annunciato di voler incontrare "il vicepremierin Asia” prima del possibile vertice tra Trump e Xi, ribadendo il suo "ottimismo per una de-escalation della crisi".