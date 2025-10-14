ABI rinnova il contributo straordinario delle banche allo Stato

(Teleborsa) - Nel corso della riunione di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, il Comitato Esecutivo dell’ABI
ha approvato all’unanimità la relazione del direttore Marco Elio Rottigni
, incaricato di approfondire l’accordo siglato
lo scorso anno sull’ulteriore contributo delle banche al Bilancio dello Stato per favorire il rilancio economico.
L’ABI ha inoltre deciso, sempre con voto unanime, di proseguire in via straordinaria con i contributi poliennali destinati al Bilancio statale,
mantenendo la stessa impostazione concordata nel 2024. L’obiettivo resta quello di sostenere la crescita economica e promuovere la solidarietà sociale.