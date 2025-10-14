AGEA: 55 milioni di euro per lo Sviluppo Rurale NO SIGC

(Teleborsa) -eroga 55.941.718,40 euro a valere sullo– misure non connesse a superfici ed animali – per 979 beneficiari. Una erogazione multicampagna relativa alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2022.Lee i rispettivi importi erogati sono:per 1.147.011,96 euro;per 4.409.088,92 euro;per 12.163.470,07 euro;per 5.564.371,47 euro;per 6.078.056,67 euro;per 3.051.754,47 euro;per 2.795.895,33 euro;per 915.982,93 euro;per 8.433.984,48 euro;per 4.834.390,41 euro;per 5.673.590,27 euro eper 424.121,42 euro.– fa sapere l'Agenzia in una nota – è riuscita ad erogare somme delle vecchie programmazioni grazie ad un lavoro analitico che ha consentito di recuperare fondi che erano rimasti bloccati nel corso degli anni. È una gestione quella attuale che, grazie alle linee di indirizzo impartite dal ministro Lollobrigida, oltre a garantire la correttezza dei pagamenti correnti, riesce a recuperare risorse vecchie, immettendo liquidità importante per gli agricoltori".